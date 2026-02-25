Advierten sanciones y exigen concluir paso a desnivel Roosevelt

-

La obra permaneció paralizada casi dos años por supuestas irregularidades e incumplimientos de la empresa ejecutora.

ARTÍCULO RELACIONADO: Este es el estatus de la construcción del paso a desnivel de calzada Roosevelt

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reiteró que el paso a desnivel de la calzada Roosevelt continúa en fase final, aunque la obra no pudo ser entregada en la fecha prevista contractualmente.

La ministra Norma Zea se refirió al estado actual del proyecto y a las acciones que la cartera impulsa ante los atrasos acumulados.

El contrato establecía como plazo de finalización el 22 de diciembre de 2025; sin embargo, la fecha venció sin que la infraestructura estuviera concluida. El Fondo Social de Solidaridad (FSS) confirmó que el contrato expiró ese día, pese a que aún quedaban trabajos pendientes.

La reactivación del proyecto se dio en abril de 2025 tras gestiones y citaciones en el Congreso. Estuardo Paredes pic.twitter.com/P7kk7dQynB — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 20, 2026

En ese contexto, la ministra Zea fue enfática al señalar que "lamentablemente la empresa continuó fuera de contrato".

Añadió que la situación se ha complejizado debido a incumplimientos recientes. "La empresa tiene sanción por día de atraso después del 22 de diciembre, pero ahora estamos en una situación más compleja porque en cuatro ocasiones el monitor ha llegado a la obra y no ha encontrado personal trabajando", declaró.

La funcionaria informó que se inició un nuevo proceso de notificación; "Este martes se va a notificar a la empresa para que se presente y podamos tener una conversación para ver cuál es su postura ante la culminación de la obra".

Actualmente se trabaja en rampas de acceso y señalización para su habilitación total. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Pese a ello, el proyecto registra un avance considerable. "Estamos en un 90 % de avance físico, así que de lo que la empresa nos diga hoy, esperamos que sí asista, pues nosotros tomaremos las decisiones que correspondan en pro de poder finalizar esta obra tan importante", puntualizó Zea.

Por su parte el CIV informó que los retrasos responden a incumplimientos logísticos de la empresa ejecutora. La cartera indicó que la contratista no atendió requerimientos clave del FSS, como habilitar varios frentes de trabajo y ejecutar labores simultáneas para acelerar el cronograma.

A los atrasos se sumó un imprevisto en diciembre de 2025, cuando un transporte pesado colisionó contra parte de la estructura, lo que provocó daños y obligó a reprogramar la habilitación, según informó en su momento el viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez.

Fase final

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de rampas de ingreso y salida, así como en la instalación de señalización vertical y horizontal. Estas labores corresponden a la etapa final y permitirán la habilitación total del viaducto, que busca agilizar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la capital.

Aunque el plazo contractual ya venció, la obra sigue bajo seguimiento técnico y administrativo mientras la empresa opera en un período adicional regulado y sujeto a sanciones conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

La obra permaneció paralizada casi dos años por supuestas irregularidades e incumplimientos de la empresa ejecutora. Estuardo Paredes ND pic.twitter.com/9jlF6ao9qv — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 20, 2026

El CIV subrayó que mantiene medidas de presión para su conclusión; "Actualmente la empresa contratista trabaja con multa; hay constante comunicación y monitoreo con la empresa para la pronta finalización del viaducto".

Hasta ahora, las autoridades no han informado una nueva fecha estimada de entrega, mientras los trabajos continúan enfocados en los accesos y obras complementarias del paso a desnivel.