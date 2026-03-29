Advierten sobre consumo de Pez Vela en Semana Santa

Durante la Semana Santa aumenta el consumo de mariscos, advierten que la compra y consumo de Pez Vela está penado por la ley.
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), advirtió sobre la compra y consumo de Pez Vela, ya que durante la Semana Santa aumenta su consumo.
El consumo de este tipo de pez está penado por la ley, ya que es una especie protegida.
Para identificar este tipo de pez, el CONAP señala que la carne es roja cuando está fresca y marrón cuando está seco.