La principal recomendación para viajeros tras la cancelación de vuelos en EE.UU.

Tras la reducción del 10% de operatividad de los 40 aeropuertos más importantes y con mayor flujo de viajeros en Estados Unidos, las aerolíneas colaboran para atender a los usuarios.
EN CONTEXTO: Crisis aérea EEUU: 40 aeropuertos reducen operaciones por la FAA
Se brindaron las siguientes recomendaciones por parte de las aerolíneas afectadas debido a la reducción del personal aéreo que confirmó la Federal Aviation Administration (FAA).
- La mayoría de vuelos seguirán su curso, por lo que la principal recomendación para el viajero es revisar la web o la aplicación de la aerolínea para validar si el vuelo está confirmado.
- Las aerolíneas estarán atendiendo proactivamente a sus usuarios para garantizar un ordenamiento.
- Cualquier cancelación o cambio ante esta situación, no tendrá penalidades, es decir, no le realizarán cargos extras por cancelar si ya no desean viajar o por la reprogramación.
Crece la incertidumbre
Dado que el cierre de gobierno generaría esta crisis aérea, crece la incertidumbre de la situación en Estados Unidos, ya que dependerá del consenso y la aprobación a proyectos de ley de financiamiento o una resolución temporal, porque miles de empleados del gobierno están siendo afectados por la suspensión del pago de salarios.
Y ante la víspera de las celebraciones de fin de año la tensión ante esta crisis aérea aumenta.