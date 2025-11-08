Versión Impresa
La principal recomendación para viajeros tras la cancelación de vuelos en EE.UU.

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de noviembre de 2025, 11:59
Miles de pasajeros están siendo afectados por la programación cancelada y la incertidumbre de mantener su planificación de viaje. (Foto: Shutterstock)&nbsp;

Miles de pasajeros están siendo afectados por la programación cancelada y la incertidumbre de mantener su planificación de viaje. (Foto: Shutterstock) 

Tras la reducción del 10% de operatividad de los 40 aeropuertos más importantes y con mayor flujo de viajeros en Estados Unidos, las aerolíneas colaboran para atender a los usuarios.

EN CONTEXTO: Crisis aérea EEUU: 40 aeropuertos reducen operaciones por la FAA

Se brindaron las siguientes recomendaciones por parte de las aerolíneas afectadas debido a la reducción del personal aéreo que confirmó la Federal Aviation Administration (FAA).

  1. La mayoría de vuelos seguirán su curso, por lo que la principal recomendación para el viajero es revisar la web o la aplicación de la aerolínea para validar si el vuelo está confirmado.
  2. Las aerolíneas estarán atendiendo proactivamente a sus usuarios para garantizar un ordenamiento.
  3. Cualquier cancelación o cambio ante esta situación, no tendrá penalidades, es decir, no le realizarán cargos extras por cancelar si ya no desean viajar o por la reprogramación. 

Crece la incertidumbre

Dado que el cierre de gobierno generaría esta crisis aérea, crece la incertidumbre de la situación en Estados Unidos, ya que dependerá del consenso y la aprobación a proyectos de ley de financiamiento o una resolución temporal, porque miles de empleados del gobierno están siendo afectados por la suspensión del pago de salarios. 

Y ante la víspera de las celebraciones de fin de año la tensión ante esta crisis aérea aumenta.

