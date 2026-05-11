AeroMetro se extenderá hacia zona 18 y Santa Catarina Pinula

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El sistema del AeroMetro se extenderá con la implementación de dos líneas más, las cuales ya se están planificando.

EN CONTEXTO: Llegan a Guatemala las cabinas y equipo del AeroMetro

El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez confirmó este lunes 11 de mayo que, el sistema del AeroMetro se extenderá con las líneas 3 y 4.

Desde el pasado fin de semana comenzó la instalación del sistema electromecánico, el cual hará posible el funcionamiento del AeroMetro, el inicio de estos trabajos fue supervisado por el jefe edil.

Esto sucedió luego de la llegada de las cabinas del AeroMetro, así como el de los componentes de las torres, insumos provenientes desde Europa.

Conecta municipios

La línea 1 conectará de la Plaza España con El Trébol y la línea 2 desde El Trébol hacia Mixco, a inmediaciones de la colonia Molino de las Flores.

A estas primeras dos líneas, se suman otras dos, las cuales fueron explicadas por el alcalde capitalino, quien indicó que se extenderá dicho sistema de transporte.

"Ya se trabaja en la planificación de las líneas 3 y 4, desde el Obelisco sobre el bulevar Los Próceres hasta llegar a condado Concepción (Santa Catarina Pinula)", dijo Quiñónez.

El material para los asientos de las cabinas es de acero inoxidable. El alcalde enfatizó que se trata de los elementos visibles del sistema. (Foto: Municipalidad de Guatemala/Soy502)

La otra línea cubrirá desde la zona 5, específicamente en donde se ubica el parque ecológico a inmediaciones de la colonia Jardines de las Asunción, hacia el centro de la zona 18, según informó el jefe edil.

"Es un sistema de movilidad que suma a otros sistemas de movilidad y de transporte", agregó Quiñónez.