Llegan a Guatemala las cabinas y equipo del AeroMetro

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Cabinas del sistema de Aerometro a cargo de la Municipalidad de Guatemala ya llegaron al país, junto con equipo para la implementación de dicho medio de transporte.

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La Municipalidad de Guatemala informó esté sábado a través de sus redes sociales la llegada de las cabinas del Aerometro, así como los componentes de las torres, insumos provenientes de Europa hasta el país.

El alcalde capitalino Ricardo Quinónez supervisó las cabinas y equipo y explicó a los usuarios los mecanismos para ingresar en los recintos así como algunas características de estos, por ejemplo, que se podrán transportar bicicletas e incluso, camillas.

Una de las cabinas del AeroMetro recién salida del contenedor. (Foto: Municipalidad de Guatemala/Soy502)

En uno de los videos se observa que el material para los asientos es de acero inoxidable. El alcalde enfatizó que se trata de los elementos visibles del sistema. "Se trata de materiales y maquinarias, todo lo que se necesita para levantar estas grandes torres", afirmó.

♬ Work Hard - Noxer @ricardoquinonezl Hay momentos que cambian la forma en la que una ciudad avanza, y hoy estamos viviendo uno de ellos. Las cabinas de @AeroMetroGt ya están en Guatemala y este proyecto continúa haciéndose una realidad para miles de usuarios que todos los días salen a trabajar, estudiar y regresar a casa. Más que una mejor conexión, #AeroMetroGT representa devolverle tiempo a cada persona, por eso no nos vamos a detener, porque la ciudad está avanzando. Y esta vez, se mueve desde los aires. #UnLugarQueAvanza

"Lo que está viendo el día de hoy son avances, aquí no nos detenemos, seguimos trabajando y esto va a seguir su plan de acción y ejecución", destacó.

Parte de la maquinaria del AeroMetro supervisada por el alcalde Ricardo Quiñónez. (Foto: Municipalidad de Guatemala/Soy502)

Por el momento, los trabajos del AeroMetro avanzan en su fase de cimentación, esto implica la fundición de pilotes y el cumplimiento de metas para el desarrollo de la obra.

Como parte de estos trabajos, a partir del pasado domingo 3 de mayo se redujo a un carril en la calle Montúfar, en la zona 9.

Personal trabaja en la salida de las cabinas de los contenedores que arribaron al país. (Foto: Municipalidad de Guatemala/Soy502)

El AeroMetro es el primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica. El proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.

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Entre los principales beneficios del sistema está el ahorro de tiempo, accesibilidad, conexión con otros sistemas de transporte, traslados seguros y la implementación de tecnología amigable con el ambiente.

El sistema funcionará con tecnología electromecánica y contará con dos ejes o líneas que, en conjunto, suman aproximadamente 9 kilómetros entre los municipios de Guatemala y Mixco.

Además, incluye la construcción de una Central de Transferencia Intermedia de Occidente como estación multimodal de transbordo y la revitalización de 20,000 m² de espacio público en su entorno.