Aeropuerto La Aurora se prepara para la temporada alta por fin de año

-

Se espera atender a más de 10 mil pasajeros el próximo lunes 22 de diciembre.

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) se preparara para vivir una de las jornadas más intensas de la temporada alta, la cual será el próximo lunes 22 de diciembre.

Según informaron las autoridades aeroportuarias, se prevé un día histórico en el que la terminal alcanzará su capacidad máxima operativa. El pico de actividad se registrará entre las 11:30 y 15:00 horas, lapso en el que se proyecta tener las 18 estaciones de abordaje ocupadas simultáneamente.

En las primeras horas de la tarde se estará presentando la mayor demanda en las instalaciones aeroportuarias. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Esto implica que vamos a llegar al punto máximo de atención a usuarios, tanto visitantes como pasajeros salientes", explicó Erick Uribio, administrador del AILA. También, destacó que, este repunte turístico es una señal positiva para la economía del país tras años de no registrar cifras similares.

Erick Uribio, administrador del Aeropuerto La Aurora, brindó detalles de la temporada alta en conferencia de prensa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Cifras récord y logística

Para este lunes, se espera atender a más de 10,000 pasajeros. Actualmente, el aeropuerto maneja datos con los siguientes promedios:

80 vuelos comerciales diarios (ante los 50 de temporada baja).

300 a 310 operaciones aéreas totales por día (incluyendo aviación general y aeronaves pequeñas).

150 a 175 pasajeros promedio por aeronave.

Algunas personas optan por usar temáticas navideñas para recibir a sus seres queridos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Coordinación y recomendaciones

Ante la alta afluencia, se ha establecido una mesa de coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la SAT, quienes han incrementado su personal en los puntos de inspección y counters. Además, la SAT ha implementado la simplificación de la declaración jurada de viajero para agilizar el ingreso.

En cuanto al tráfico vehicular en la zona, se trabaja en conjunto con Emetra y Provial. Las autoridades hacen un llamado a los pasajeros para que lleguen con la antelación solicitada por sus aerolíneas, a fin de evitar contratiempos por la saturación vial y las aglomeraciones en la terminal.

Agentes de Provial y Emetra colaboran con el tránsito en el interior de las instalaciones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Infraestructura y climatización

Respecto a las condiciones de la terminal, se informó que el tercer y cuarto nivel ya se encuentran totalmente climatizados. Sin embargo, en el área internacional el ambiente se mantiene "templado" debido a que el sistema de aire acondicionado está en proceso de renovación.

Actualmente, se instalan nuevas unidades manejadoras de aire y se realizan trabajos en la Plaza Guatemala y el área de reclamo de equipaje. Se proyecta que estas obras culminen durante el primer trimestre del próximo año.

Pasajeros son recibidos con globos por sus familiares. (Foto: Wilder López/Soy502)

Repunte en aeródromos locales El auge de vuelos no es exclusivo de la capital. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó un incremento significativo en los vuelos nacionales, destacando la inversión y preparación de infraestructura en el aeródromo de Mundo Maya para recibir a los turistas de manera eficiente.