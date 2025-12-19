Captan a hombre que corría entre los vehículos en zona 15 (video)

Los hechos fueron captados la tarde del recién pasado jueves, según el autor del material audiovisual.
Un inusual hecho quedó grabado en el tránsito en el bulevar Vista Hermosa, en la zona 15 de la ciudad de Guatemala.
Se trata de un hombre que fue captado mientras corría entre los vehículos y se encontraba en aparente estado de ebriedad.
De acuerdo con los internautas, este transeúnte ponía en riesgo su vida y también pudo provocar un accidente en el transitado bulevar.
En las imágenes se observa cuando esta persona corría entre los carriles y posteriormente continuó su marcha dentro de una de esta vías.