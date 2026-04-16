¡En el aeropuerto! Capturan a extraditable por defraudación fiscal

El ahora detenido era requerido por las autoridades de Honduras.
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Pedro "N", de 46 años, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida el 26 de febrero del presente año.
El detenido es requerido por las autoridades de Honduras, señalado por el delito de defraudación fiscal, según la orden judicial vigente.
Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.
Con este caso, suman 23 personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año: 14 por narcotráfico y 9 por otros delitos, entre ellos el que se le imputa al detenido.