La afición chiva vivió una fiesta en la final de vuelta, en el Mario Camposeco

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Digno de una final. Así fue el ambiente en el estadio Mario Camposeco para recibir la final de vuelta del torneo Clausura 2026, que definió al campeón entre Xelajú y Municipal.

La ilusión estuvo intacta durante toda la previa, con gritos de "sí se puede" o "vamos por la remontada", en un ambiente que emociona a cualquier aficionado al futbol y que demostraba la confianza de la gente para con sus jugadores.

Caritas pintadas, banderas, gorros, bufandas y hasta mascotas con los colores chivos fue lo que predominó en los alrededores del "Coloso de Hielo", que nunca dejó de alentar esperando la utópica remontada para festejar la octava luna.