Cientos de aficionados se reunieron para apoyar a Municipal desde El Trébol

La pasión roja también se hizo sentir lejos de Quetzaltenango con aficionados de Municipal disfrutando el partido en El Trébol.
OTRAS NOTICIAS: La afición chiva vivió una fiesta en la final de vuelta, en el Mario Camposeco
Mientras Municipal disputaba la final del Clausura 2026 frente a Xelajú en el estadio Mario Camposeco, cientos de aficionados escarlatas se reunieron en las afueras de El Trébol para seguir el encuentro decisivo.
Los seguidores ediles llegaron desde temprano con banderas, camisolas y bombos para convertir los alrededores del estadio en una auténtica fiesta roja. Entre cánticos y porras, la afición mostró confianza en que el equipo lograría cerrar la serie y conquistar el título número 33 de su historia.
Municipal llegó al duelo de vuelta con ventaja de 4-1 obtenida en el primer partido, resultado que dejó al cuadro capitalino a un paso de una nueva consagración. A pesar de la distancia, los aficionados mantuvieron el apoyo constante durante el compromiso disputado en territorio quetzalteco.