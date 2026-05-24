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Cientos de aficionados se reunieron para apoyar a Municipal desde El Trébol

  • Por Pablo Arrivillaga
23 de mayo de 2026, 20:48
Liga Nacional
La afición roja armó la fiesta en El Trébol durante la final. (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario)&nbsp;
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La afición roja armó la fiesta en El Trébol durante la final. (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario) 

La pasión roja también se hizo sentir lejos de Quetzaltenango con aficionados de Municipal disfrutando el partido en El Trébol. 

OTRAS NOTICIAS: La afición chiva vivió una fiesta en la final de vuelta, en el Mario Camposeco

Mientras Municipal disputaba la final del Clausura 2026 frente a Xelajú en el estadio Mario Camposeco, cientos de aficionados escarlatas se reunieron en las afueras de El Trébol para seguir el encuentro decisivo.

La hinchada roja no abandona a Municipal en la final del Clausura. (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario)
La hinchada roja no abandona a Municipal en la final del Clausura. (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario)

Los seguidores ediles llegaron desde temprano con banderas, camisolas y bombos para convertir los alrededores del estadio en una auténtica fiesta roja. Entre cánticos y porras, la afición mostró confianza en que el equipo lograría cerrar la serie y conquistar el título número 33 de su historia.

Municipal llegó al duelo de vuelta con ventaja de 4-1 obtenida en el primer partido, resultado que dejó al cuadro capitalino a un paso de una nueva consagración. A pesar de la distancia, los aficionados mantuvieron el apoyo constante durante el compromiso disputado en territorio quetzalteco.

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