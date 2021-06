VIDEO: Aficionado le propuso matrimonio a su novia durante la Eurocopa

Italia goleó 3-0 a la selección de Turquía durante el partido inaugural de la Eurocopa 2021. Sin embargo, no fueron los únicos que celebraron ya que una pareja también festejó a su manera en el graderío.

OTRAS NOTICIAS: Italia vence a Turquía en la inauguración de la Eurocopa

El partido estaba en el descanso del medio tiempo y un seguidor de la selección turca se encontraba en el graderío con su novia viendo el encuentro. De pronto, el hombre se puso de rodillas y sacó un anillo de compromiso para proponerle matrimonio.

El momento fue captado por un cómplice del hombre. La mujer, sin palabras, asintió con la cabeza y permitió que le pusiera el anillo. Tras dar el sí, ambos festejaron en el estadio Olímpico de Roma.

Mira aquí el video:

He proposed to her at Turkey's opening match at #EURO2020 ❤️



(via younesxsari/Instagram) pic.twitter.com/ppfE2Bfojk — ESPN FC (@ESPNFC) June 12, 2021

El partido entre Italia y Turquía

Sin embargo, la pareja turca no festejó más que su futuro matrimonio ya que su selección sufrió frente a Italia. El partido concluyó 3-0 a favor de los italianos.

Cabe recordar que esta no fue la primera vez que en la Eurocopa se hace presente la propuesta de matrimonio. Ya que durante 2016 en el juego de la final, Portugal vs Francia, José Manuel y Vanesa se dieron el sí en el graderío del estadio de Francia.