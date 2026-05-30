¡Desde la madrugada! Aficionados hacen fila para comprar boletos para Liga Nacional

La euforia por el encuentro entre Suchitepéquez y Nueva Santa Rosa ha iniciado desde horas de la madrugada.
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Bajo la lluvia y desde la madrugada de este sábado 30 de mayo, los aficionados por el fútbol hacen largas filas para comprar boletos para este encuentro determinante por el ascenso a la Liga Nacional.
La venta tan esperada para verlos jugar iniciará a las 12:00 horas, con precio de venta a Q150 adultos y niños.
Algunos apasionados han hasta acampado por verlos disputar la gloria en el Estadio Pensativo, ubicado en Antigua Guatemala, este sábado a las 18:05 horas.
Además, han armado caravanas y desfiles para demostrar su apoyo al fútbol nacional.
Cierre vial
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de La Antigua ha informado sobre un cierre vehicular en la Calle Ancha, "del semáforo al Pimental, frente al Estadio Pensativo".
Autoridades recomiendan el uso de vías alternas como la Calle de El Chajón y Carretera a Jocotenango; debido al incremento de la circulación de visitantes hacia la Ciudad Colonial, donde se prevé la llegada de más de 1,500 personas este sábado.