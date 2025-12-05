¡Dorada! Así se ha visto la Súper Luna en el resto del mundo

-

La última Luna llena del año cerrará el calendario astronómico con un evento que se repetirá hasta en 2042.

Los servicios astronómicos internacionales ya anticiparon que la Luna llena de diciembre, llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte, será la súper luna más extrema del período 2024-2025 y la última con estas características hasta 2042.

La magnitud del fenómeno combina tres factores que pocas veces coinciden: un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18.6 años conocido como standstill.

En Argentina se vio a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

En el hemisferio norte, en cambio, se vio muy alta en el cielo y permaneció visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.

La Luna se acercó a 357.219 kilómetros, distancia que aumentó su tamaño aparente un 8% frente a una Luna llena promedio y su brillo alrededor de un 16%.

Este incremento no transforma el paisaje nocturno de manera abrupta, pero sí permite capturas más nítidas y detalladas, sobre todo en cielos fríos y secos.

