Reservas monetarias: Ven posible inconstitucionalidad en el Presupuesto 2026

Autoridades del Banguat determinarán qué acciones llevarán a cabo ante posibles inconstitucionalidades en aprobación del Congreso.

El Banco de Guatemala (Banguat) advirtió que el artículo 85 del Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y relacionado con la participación financiera del país en la Corporación Andina de Fomento o Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), podría presentar vicios de inconstitucionalidad.

El Banguat informó que la Junta Monetaria (JM) discutió el tema en su sesión del 3 de diciembre último y concluyó que el contenido del artículo contraviene el marco legal vigente.

Según la entidad, "el referido artículo podría tener vicios de inconstitucionalidad por estar contraviniendo el artículo 133 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Banguat".

Ambos artículos establecen la prohibición expresa de que el banco central otorgue crédito al Gobierno, lo que, a criterio de los integrantes de la JM, podría verse vulnerado por la forma en que se plantea el financiamiento para la participación de Guatemala en el CAF.

En respuesta a esta situación, "los cuerpos técnicos del Banguat y del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), de manera coordinada, estarán presentando a la JM una hoja de ruta para determinar las acciones que procede realizar ante la vigencia del artículo 85", se dio a conocer.

De acuerdo con el Banguat, "debe buscarse una solución que proteja la institucionalidad del país", dado que "existe acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso en que la participación de Guatemala en el CAF podría ser conveniente".

Sin embargo, enfatizó que "la forma prevista en el artículo 85 del presupuesto aprobado no es la procedente".

Soy502 consultó con el Minfin y la unidad de Comunicación Social explicó que "aunque en el proyecto de presupuesto entregado por el Ejecutivo se proponía el pago con fondos del presupuesto" el Legislativo modificó la vía del financiamiento.

Explicó que el "Congreso aprobó que el Banguat cambie un activo en dólares —Reservas Monetarias Internacionales (RMI)— por otro activo en dólares —las acciones del CAF, un banco de fomento regional—".

"El Congreso de la República tiene la potestad legislativa de facultar al Organismo Ejecutivo y al Banco de Guatemala para esta acción", puntualizó el Minfin.

Explicó que el artículo 85 del presupuesto aprobado para 2026, faculta al Minfin a gestionar ante el Banguat el uso de las RMI para el pago de las acciones, pero también manda a que la JM a que autorice la transacción lo que permite contar con las opiniones técnicas y legales previas que le den viabilidad.

"Si las opiniones técnicas y legales del Banguat advierten algún vicio de inconstitucionalidad, el Organismo Ejecutivo puede solicitar una opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre este artículo", precisó la cartera.

Recordó que el Banguat ha adquirido acciones del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

"Es un asunto contable, al efectuarse el pago de capital en efectivo a un organismo internacional, el mismo no constituiría un gasto para el Banguat, toda vez que se registra una contrapartida por el lado del activo que corresponde a la aportación de capital a dicho organismo internacional", precisó el Minfin.

Agregó que "no tendría efecto alguno sobre el nivel de sus activos externos, ya que el pago en dólares únicamente constituiría un cambio en la composición de los activos registrados en su Balance General".

"Se registraría un aumento en la cuenta Aportes a Organismos Financieros Internacionales, en donde hoy se registran las acciones del BM, BID y BCIE, y una disminución en la cuenta Depósitos en el Exterior", puntualizó la cartera.

Qué dice el artículo

El artículo 85 del Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, precisa que "se autoriza al Organismo Ejecutivo, a través del Minfin, para gestionar ante el Banguat, previa autorización de la JM, el uso de RMI para el pago correspondiente al capital ordinario tipo C del CAF"

Se cuentan con "2,817 acciones nominativas de la serie C correspondientes al capital ordinario del CAF y el valor unitario de las acciones es de US$ 14,200 (Q 108,630)" .

El Congreso facultó al Banguat para que, con cargo a las RMI, "honre el compromiso de la presente disposición."