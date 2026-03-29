¡Disturbios! Aficionados de Xelajú agreden al plantel de Guastatoya (videos)

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El duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga Nacional se atrasó una hora debido a los hechos de violencia.

El Club Deportivo Guastatoya compartió imágenes de los incidentes registrados en su contra, los cuales sucedieron minutos antes de que ingresan al estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, en donde se enfrentaron a Xelajú.

Uno de los videos muestra el momento en que jugadores y directivos habrían descendido del bus para tratar de tranquilizar a los aficionados, pero esto provocó que ambos grupos discutieron y se fueron a los golpes.

El equipo visitante hizo una publicación en la que colocó el texto: "le rompieron la cabeza a nuestro PF. Rodolfo", acompañado de un video en donde se observa al preparador físico ensangrentado.

En otra de las imágenes se ve cuando algunos de los aficionados locales hacen lanzamiento de objetos hacia el bus de Guastatoya, en el que se transportaba el plantel visitante.

De momento no se han pronunciado las autoridades de la Liga Nacional ante lo sucedido. Mientras, algunos algunos aficionados han lamentado los disturbios que generaron momentos de tensión antes del juego correspondiente a la jornada 16.

Partido empatado

El encuentro deportivo estaba programado para dar inicio el pasado sábado 28 de marzo a las 20:00 horas, pero debido a los disturbios se postergó una hora.

Finalmente, el partido se disputó con normalidad a pesar de los inconvenientes previos y el resultado final fue 1-1 con goles de Joshua Ubico (7) para Guastatoya y Manuel Romero (88) para Xelajú.