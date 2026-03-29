Tragedia: aficionado muere en la reapertura del Estadio Azteca

El aficionado falleció tras caer de una altura aproximada de 14 metros cuando pretendía ir al sanitario.
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Un aficionado que se encontraba en estado de ebriedad falleció el pasado sábado en el Estadio Azteca debido a una caída que ocurrió horas antes del partido de reapertura del inmueble entre México y Portugal, preparatorio para el Mundial 2026.
"En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México (Azteca), un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida", informó la Secretaría de Seguridad Civil en un comunicado.
El aficionado fallecido es una persona de sexo masculino de aproximadamente de 27 años.
Testigos del accidente declararon que esta persona tenía la intención de ir al sanitario, y al percatarse de que el baño se encontraba lejano, para acortar camino decidió subir a un muro del que cayó a una altura aproximada de 14 metros y murió al instante.
La reapertura
Este sábado, el estadio Ciudad de México (antes Azteca y ahora Banorte por motivos de patrocinio) abrió sus puertas luego de 22 meses de trabajos de remodelación con motivo del Mundial de Norteamérica 2026.
Con un show de juegos pirotécnicos se reestrenó el mítico estadio en el amistoso internacional el cual finalizó con un empate sin goles.
El Azteca, que ya fue sede de las finales de los mundiales de México 1970 y México 1986, albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo de este año, entre el Tri y Sudáfrica el 11 de junio.
Además, será sede de otros dos partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.
*Con información de AFP