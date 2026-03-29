Tragedia: aficionado muere en la reapertura del Estadio Azteca

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El aficionado falleció tras caer de una altura aproximada de 14 metros cuando pretendía ir al sanitario.

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Un aficionado que se encontraba en estado de ebriedad falleció el pasado sábado en el Estadio Azteca debido a una caída que ocurrió horas antes del partido de reapertura del inmueble entre México y Portugal, preparatorio para el Mundial 2026.

"En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México (Azteca), un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida", informó la Secretaría de Seguridad Civil en un comunicado.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

El aficionado fallecido es una persona de sexo masculino de aproximadamente de 27 años.

Testigos del accidente declararon que esta persona tenía la intención de ir al sanitario, y al percatarse de que el baño se encontraba lejano, para acortar camino decidió subir a un muro del que cayó a una altura aproximada de 14 metros y murió al instante.

El aficionado es un hombre de aproximadamente 27 años que falleció tras caer de una altura aproximada de 14 metros. (Foto: Redes sociales)

La reapertura

Este sábado, el estadio Ciudad de México (antes Azteca y ahora Banorte por motivos de patrocinio) abrió sus puertas luego de 22 meses de trabajos de remodelación con motivo del Mundial de Norteamérica 2026.

Con un show de juegos pirotécnicos se reestrenó el mítico estadio en el amistoso internacional el cual finalizó con un empate sin goles.

#PrecauciónVial | Finaliza evento deportivo en el Estadio #CiudadDeMéxico, considera afectación vehicular en vialidades aledañas por el desaforo de aficionados. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/pUeZanlmvA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 29, 2026

El Azteca, que ya fue sede de las finales de los mundiales de México 1970 y México 1986, albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo de este año, entre el Tri y Sudáfrica el 11 de junio.

Además, será sede de otros dos partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Espectacular el show de pirotecnia durante el medio tiempo en el Estadio Azteca Banorte!!#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenos pic.twitter.com/v1JYnmdM0f — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 29, 2026

*Con información de AFP