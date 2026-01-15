Agente de la PNC es atropellado en ruta al Atlántico

El agente policial fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 15 de enero, en el kilómetro 95 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue atropellado por un vehículo de transporte pesado, por lo que fue atendido por los Bomberos Municipales Departamentales.
Aún se desconoce el motivo de este percance vial, que ha dejado herido al policía, quien fue apoyado por sus compañeros tras este hecho.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial privado ubicado en Guastatoya, según detallaron los socorristas.