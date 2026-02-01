Versión Impresa
Agente de la PNC muere tras ser arrollado en Escuintla

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de febrero de 2026, 08:45
El agente, junto a otro miembro de la PNC, realizaba patrullajes. (Foto: redes sociales)

Walter Noé Herrarte, quien era agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fue arrollado en un accidente vial.

Mientras patrullaban en motocicleta por la ruta de la aldea El Carrizal, en el Puerto de San José, Escuintla, dos agentes de la PNC, sufrieron un accidente de tránsito.

El hecho se originó cuando fueron arrastrados por varios metros por un vehículo que chocó contra ellos.

(Foto: redes sociales)
Esto causó que ambos policías resultaran heridos de gravedad. Ante ello, cuerpos de bomberos los trasladaron a un centro hospitalario.

En la emergencia y por la gravedad de las heridas, el agente Walter Noé Herrarte perdió la vida.

(Foto: redes sociales)
Su compañero, identificado como Abraham Cun España, permanece en estado delicado. 

hacia el Paredón, Escuintla,

