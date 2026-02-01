Agente de la PNC muere tras ser arrollado en Escuintla

Walter Noé Herrarte, quien era agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fue arrollado en un accidente vial.
EN CONTEXTO: Fuerte accidente: vehículo impacta contra agentes de la PNC (video)
Mientras patrullaban en motocicleta por la ruta de la aldea El Carrizal, en el Puerto de San José, Escuintla, dos agentes de la PNC, sufrieron un accidente de tránsito.
El hecho se originó cuando fueron arrastrados por varios metros por un vehículo que chocó contra ellos.
Esto causó que ambos policías resultaran heridos de gravedad. Ante ello, cuerpos de bomberos los trasladaron a un centro hospitalario.
En la emergencia y por la gravedad de las heridas, el agente Walter Noé Herrarte perdió la vida.
Su compañero, identificado como Abraham Cun España, permanece en estado delicado.
hacia el Paredón, Escuintla,