Fuerte accidente: vehículo impacta contra agentes de la PNC (video)

El auto habría impactado contra los agentes, arrastrándolos por varios metros.
A bordo de un vehículo tipo agrícola se conducían varias personas sobre la ruta de la aldea El Carrizal, ubicada en el Puerto de San José, hacia el Paredón, Escuintla, cuando el conductor, por razones desconocidas, perdió el control del volante.
Esto causó que el vehículo impactara contra una motocicleta de la Policía Nacional Civil (PNC) donde se conducían dos agentes, los cuales fueron embestidos y arrastrados por el auto.
La estructura de la motocicleta quedó atrapada debajo del auto, lo que posteriormente provocó un incendio.
De acuerdo con información preliminar, se registraron varios heridos de gravedad, entre ellos los agentes arrollados.