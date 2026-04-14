Agente viajó a su casa para celebrar su cumpleaños y terminó sin vida

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El cuerpo del agente fue hallado en una carretera.

"¡Te estuve esperando, mijo, no dormí por esperarte! ¿Por qué te hicieron esto?", gritaba entre lágrimas Marcelina Lorenzo López, al reconocer el cuerpo de su hijo, Víctor Hugo Vásquez Lorenzo, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), asesinado con arma blanca.

El crimen ocurrió la madrugada del martes en el sector Lucha Sur, colonia Santa Elena, Retalhuleu.

De acuerdo con los reportes, vecinos que se dirigían a sus labores localizaron al agente sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, al evaluarlo, constataron que ya no contaba con signos vitales.

El agente residía en el sector Eloim, aldea Sibaná, también en El Asintal, y era padre de un niño de 5 años. Sus familiares indicaron que salió de su casa la tarde del lunes y esa fue la última vez que lo vieron con vida.

(Foto: Ángel Revolorio/Nuestro Diario)

Festejó su cumpleaños

Añadieron que estaba asignado a la ciudad capital, pero había viajado a su hogar para festejar su cumpleaños 25 el domingo pasado y se quedó aprovechando su descanso.

La PNC maneja como hipótesis que el ataque ocurrió a varios metros de donde fue localizado el cuerpo. Debido a las manchas de sangre encontradas en la calle, presumen que el agente caminó herido en un intento por pedir ayuda, pero no logró sobrevivir.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables del hecho y establecer la causa.