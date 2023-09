El momento en que agentes del aeropuerto de Miami hurtan objetos de pasajeros (video)

-

Captan el momento en que agentes del aeropuerto de Miami hurtan objetos de pasajeros

En un video quedó captado el instante en que dos agentes de seguridad de transportes habrían sustraído dinero y otros objetos de los equipajes de los pasajeros en el aeropuerto de Miami. Los agentes han sido detenidos y enfrentan cargos por hurto mayor.

Las imágenes de vigilancia parecen mostrar a agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Miami revisando las maletas de los viajeros y supuestamente sustrayendo dinero durante los controles de seguridad.

Dos agentes de la TSA enfrentan cargos por presuntos robos luego de su arresto en julio:

Labarrius Williams deberá ir a juicio. Josué González fue aceptado en un programa estatal donde, si lo completa con éxito, se retirarán sus cargos. Deberá pagar 700 dólares a las dos víctimas involucradas y deberá realizar 25 horas de servicio comunitario y renunciar a sus credenciales de seguridad del aeropuerto.

Según los informes de arresto, las autoridades comenzaron a investigar los robos ocurridos en el Punto de Control de Seguridad E del aeropuerto, informó el medio televisivo 6 South Florida.