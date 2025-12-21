Se refuerzan ingresos y salidas de Antigua Guatemala con controles de seguridad

-

Las autoridades dieron a conocer que se implementaron medidas para reformar el control y seguridad en la Antigua Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Ministerio de Gobernación se pronuncia tras hallazgo de cuerpos en zona 25

Los ingresos y salidas de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, fueron reforzados con presencia policial, dieron a conocer las autoridades encargadas de la seguridad.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se implementaron puestos de control para garantizar la protección de la vida y los bienes de ciudadanos y turistas en el área.

Además, el reforzamiento se debe al incremento de la afluencia de visitantes en esta temporada de fin de año.

Operativos de control y seguridad en Antigua



El despliegue policial en Antigua Guatemala ha permitido prevenir delitos y garantizar la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos y turistas de la ciudad colonial que muestra un aumento de visitantes pic.twitter.com/ECBmtUCgJg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 21, 2025

Los refuerzos también abarcan varios comercios, con el apoyo de la Policía de Mercados (Polimerc).

Lo anterior incluye recorridos y patrullajes preventivos en el mercado municipal y negocios del área.