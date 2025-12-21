Se refuerzan ingresos y salidas de Antigua Guatemala con controles de seguridad

Las autoridades dieron a conocer que se implementaron medidas para reformar el control y seguridad en la Antigua Guatemala.
Los ingresos y salidas de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, fueron reforzados con presencia policial, dieron a conocer las autoridades encargadas de la seguridad.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se implementaron puestos de control para garantizar la protección de la vida y los bienes de ciudadanos y turistas en el área.
Además, el reforzamiento se debe al incremento de la afluencia de visitantes en esta temporada de fin de año.
Los refuerzos también abarcan varios comercios, con el apoyo de la Policía de Mercados (Polimerc).
Lo anterior incluye recorridos y patrullajes preventivos en el mercado municipal y negocios del área.