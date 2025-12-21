Las denuncias de secuestro exprés aumentaron un 80%

-

Según autoridades, la mayoría e esos incidentes se han dado al usar vehículos tipo taxi no autorizado

En lo que va de este año la fiscalía contra el secuestro ha recibido 95 denuncias de secuestros express y otras por privación de la libertad, donde los delincuentes han asesinado a sus víctimas, según el fiscal la mayoría e esos incidentes se han dado al usar vehículos tipo taxi no autorizado

El objetivo es directo: obtener ganancias rápidas mediante el vaciado de cuentas bancarias y la extorsión a familiares.

Las autoridades piden a la población tomar sus precauciones al momento de abordar un taxi pirata. (Foto: Archivo/Soy502)

La estrategia más recurrente de estos grupos delictivos inicia cuando los delincuentes abordan a las víctimas y, tras ganarse su confianza, les ofrecen bebidas adulteradas para adormecerlas. Una vez bajo su control y mediante amenazas de muerte, obligan a los pasajeros a realizar retiros masivos en cajeros automáticos, utilizando tanto tarjetas de débito como de crédito.

En casos de mayor complejidad, si los captores detectan que la víctima posee un perfil económico alto, el secuestro se prolonga. La víctima es trasladada a un "lugar seguro" mientras inician las negociaciones económicas con los familiares.

Al reconocer perfiles con mayor capacidad económica los secuestran más tiempo con intención de sacar más provecho. (Foto: Alan Lima)

Cifras en ascenso

Los datos oficiales revelan un incremento drástico en la incidencia criminal. Según Fredy Santos, de la Fiscalía contra el Secuestro del Ministerio Público (MP), el país pasó de registrar 53 casos el año pasado a 95 denuncias en lo que va de 2025, un aumento que casi duplica las estadísticas anteriores.

Por su parte, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta 17 intervenciones críticas este año en situaciones donde la vida de la víctima dependía de una negociación directa.

El 3 de diciembre, en la aldea Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, fueron capturados tres presuntos secuestradores y un menor liberado. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

La regla de las 48 horas

Las autoridades enfatizan que la rapidez en la denuncia es la diferencia entre la vida y la muerte. "Al recibir una llamada de rescate, es imperativo acudir de inmediato a la PNC o al Ministerio Público. Las primeras 48 horas son vitales para rescatar a la víctima ilesa", advirtió Edwin Monroy, vocero de la PNC.

El fiscal Santos coincide en que el sistema de justicia solo puede activarse eficazmente si existe una denuncia formal: "Insistimos: lo primordial es denunciar para regresar a la víctima al seno de su hogar".

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, informó que se han capturado a 79 personas, de ellas son 55 hombres y 24 mujeres, así como la incautación de 40 armas de fuego y se han logrado desarticular 13 estructuras criminales dedicadas a ese tipo de delito.