Retiran obstáculos tras una denuncia ciudadana en la zona 11 (Video)

Estos tramos son utilizados para apartar parqueos, por lo que las autoridades de tránsito los retiran y liberan el paso.
Este martes 10 de marzo tras una denuncia ciudadana, se coordinó la limpieza de un tramo en la 28 calle de la zona 11 capitalina, indicó el Director de Comunicaciones de EMETRA, Amilcar Montejo.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Municipal para realizar el retiro de los obstáculos.
Los objetos colocados en la cinta asfáltica son utilizados para apartar parqueos.
Las llantas y botes plásticos retirados fueron consignados y trasladados en un camión.
En el video se puede observar que dos agentes realizan el trabajo correspondiente.