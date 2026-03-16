Agentes de la PNC son arrollados en Quetzaltenango

Los agentes viajaban en una motocicleta cuando un vehículo con placas particulares se les atravesó y los atropelló.
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Dos agentes de la Policía Nacional Civil que viajaban en una motocicleta fueron atropellados por un vehículo particular en Quetzaltenango.
Según testigos, el vehículo se atravesó y los agentes perdieron el control, terminando en la cinta asfáltica a la altura del Puente Superior carretera CA2. Posteriormente, habrían sido arrollados por el vehículo.
Minutos después de la colisión se presentaron al lugar Bomberos Municipales Departamentales, y fueron elementos de la estación de Las Delicias quienes determinaron que presentaba uno de los policías presentaba una lesión en el cuello del lado derecho y golpes en el rostro.
El primer elemento policial fue identificado como Brandon Perez, de 30 años de edad, originario del municipio de Coatepeque.
Mientras tanto los Bomberos de Coatepeque, atendieron al segundo agente, quien fue identificado como Pablo Carreto de 36 años, originario del municipio del Quetzal San Marcos, y presentaba una posible Fractura de la Rotula de la rodilla derecha y golpes en el cuerpo.
Ambos policías fueron trasladados hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.