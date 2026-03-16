Agentes de la PNC son arrollados en Quetzaltenango

-

Los agentes viajaban en una motocicleta cuando un vehículo con placas particulares se les atravesó y los atropelló.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil que viajaban en una motocicleta fueron atropellados por un vehículo particular en Quetzaltenango.

Según testigos, el vehículo se atravesó y los agentes perdieron el control, terminando en la cinta asfáltica a la altura del Puente Superior carretera CA2. Posteriormente, habrían sido arrollados por el vehículo.

Minutos después de la colisión se presentaron al lugar Bomberos Municipales Departamentales, y fueron elementos de la estación de Las Delicias quienes determinaron que presentaba uno de los policías presentaba una lesión en el cuello del lado derecho y golpes en el rostro.

El primer elemento policial fue identificado como Brandon Perez, de 30 años de edad, originario del municipio de Coatepeque.

Los agentes fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Rudy Lopez/Colaborador)

Mientras tanto los Bomberos de Coatepeque, atendieron al segundo agente, quien fue identificado como Pablo Carreto de 36 años, originario del municipio del Quetzal San Marcos, y presentaba una posible Fractura de la Rotula de la rodilla derecha y golpes en el cuerpo.

Ambos policías fueron trasladados hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.