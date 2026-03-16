Asaltan a mujer en zona 12, la agreden y la dejan en el suelo (video)

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que una mujer fue agredida luego que la asaltaran.
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Residentes de la zona 12 capitalina que viven en las cercanías de la avenida Petapa han reportado una serie de asaltos entre la 50 y 51 calles, de esta transcurrida avenida.
Según testigos, estos hechos delictivos ocurren con entre las 6:00 y 7:00 de la mañana, y entre las 8:00 de la noche.
De esa cuenta, una cámara de vigilancia logró captar el momento en el que una mujer es despojada de sus pertenencias por dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta. Al parecer la mujer se encontraba en la banqueta cuando los delincuentes se le acercaron para intimidarla y robarle.
Tras asaltarla, el pasajero de la motocicleta utiliza la fuerza y termina empujándola, dejándola tirada en la cinta asfáltica para luego darse a la fuga.
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