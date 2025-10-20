Agexport desarrollará un Congreso de Plantas Ornamentales en Antigua

-

Buscan oportunidades comerciales para exportar plantas.

La Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) llevará a cabo un Congreso con el que impulsarán actualizaciones técnicas y de negocios entre los sectores público y privado.

El evento se llevará a cabo en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, el 28 de octubre.

Según análisis de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, Guatemala exportó en 2024 más de US$ 120 millones (Q 919.2 millones) en plantas ornamentales, follajes y flores, con un crecimiento del 3 % respecto al año anterior.

El Congreso se llevará a cabo en la Antigua Guatemala. (Foto: Agexport / Soy502)

Asimismo, el Sector de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Guatemala tiene un potencial de exportación de hasta US$213 millones (Q 1,631.5) en 41 mercados, destacando oportunidades en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Centroamérica.

Entre los productos con mayor demanda figuran esquejes, follajes tropicales, rosas y plantas vivas.

"Guatemala se ha ganado un lugar por su calidad, belleza y colores en materia de flores y ornamentales, sin embargo, tenemos retos importantes para lograrlo. Es necesario unir esfuerzo y visión para superarlos", indicó Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión.

Se espera a más de 300 participantes de 50 empresas en el Congreso. (Foto: Agexport / Soy502)

Agregó que plataformas como el IV Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores "se convierte en ese espacio que une a autoridades, productores, técnicos, exportadores, estudiantes, proveedores y compradores internacionales para conocer las tendencias, discutir sobre los retos y encontrar juntos oportunidades".

El Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores 2025, organizado por la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT, espera a más de 300 participantes, 50 empresas expositoras y compradores internacionales para abrir nuevas oportunidades de negocios.