¡Ahora en zona 12! Otro árbol se desploma tras lluvias este sábado

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El paso vehicular de la avenida Petapa ha quedado parcialmente bloqueado.

Un segundo árbol cayó en la ciudad luego de que se registraran fuertes lluvias acompañadas de viento, la tarde de este sábado 23 de mayo.

Esta vez el inconveniente sucedió en la avenida Petapa y 16 calle, en la zona 12, en donde un árbol de gran magnitud cayó sobre la cinta asfáltica.

Además, en el lugar se encuentran cables de alta tensión que se reventaron tras el desplome del árbol, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Por lo tanto, se ha coordinado con la empresa eléctrica para que los mismos puedan ser retiraron y evitar víctimas.

En el lugar ya se encuentra el persona de Limpia y Verde retirando los obstáculos para que quede nuevamente habilitado el tramo vehicular, en donde el tránsito se ha visto afectado.

El árbol de gran magnitud cayó sobre la avenida Petapa. (Foto: Amílcar Montejo)

En la Hincapié

Horas antes se había desplomado otro árbol de gran tamaño en la avenida Hincapié, en la zona 13, en donde el paso vehicular quedó bloqueado momentáneamente.