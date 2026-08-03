Suspenden clases en San Juan Alotenango por actividad del volcán de Fuego

Mineduc suspende clases como medida de prevención ante la actividad que ha mantenido el volcán de Fuego.
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Este lunes 3 de agosto, el Ministerio de Educación (Mineduc) indicó que las labores en centros educativos quedaron suspendidas debido a constantes erupciones del volcán de Fuego.
Las autoridades de educación suspendieron las clases presenciales para este lunes 3 y martes 4 de agosto en todos los centros educativos del Caserío El Porvenir, en San Juan Alotenango.
La decisión fue anunciada por la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez tras la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El objetivo principal de esta medida es salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes de la zona.
Esta medida incluye a todos los centros educativos del sector oficial y del programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED).
Las autoridades solicitaron a la comunidad educativa mantener la calma y estar atentos a las actualizaciones compartidas por fuentes oficiales.