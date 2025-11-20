Gobierno informará cuándo se llevará a cabo la conferencia de prensa La Ronda

-

Las autoridades señalan que buscarán la forma de mejorar el trabajo institucional.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó que el viernes anunciará el día y la hora en que se llevará a cabo la próxima conferencia de prensa "La Ronda", que por lo regular, se transmitía lunes y jueves.

De acuerdo con una comunicación oficial emitida por la SCSP, "no se tiene contemplada La Ronda para mañana —jueves—".

La Secretaría añadió que "el viernes" se estaría conformando el "día y hora de la Ronda de la próxima semana", lo que marca un ajuste temporal en el calendario habitual del espacio de atención a la prensa.

La situación se produce luego de que la nueva titular de la institución, Karina García Ruano, asumiera el cargo.

En una reunión sostenida con periodistas, García Ruano aseguró que La Ronda seguirá, aunque adelantó que escuchará distintos puntos de vista para mejorar su dinámica y fortalecer el trabajo institucional.

La información trascendió en un contexto de cambios internos dentro de la Secretaría y luego de la salida del exsecretario de comunicación Santiago Palomo, quien asumirá como embajador de Guatemala en el Vaticano.

Un día después del nombramiento de García Ruano, se oficializó también una rotación en la Subsecretaría de Comunicación Social, ya que Fernanda Morales sustituyó a Oneida Najarro, como subsecretaria de la institución.

De acuerdo con García Ruano, no se descartan más ajustes dentro de la Secretaría, los cuales, afirmó, "serán comunicados de manera oportuna".

La Ronda es la conferencia de prensa oficial del Organismo Ejecutivo de Guatemala, establecida para dar a conocer sobre la gestión de Gobierno.