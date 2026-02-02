Al Hilal rompe el mercado al anunciar el fichaje de Karim Benzema

-

Karim Benzema continuará su carrera en el futbol saudí, pero con nuevos colores. El delantero francés fue anunciado este lunes como nuevo fichaje del Al-Hilal, club que lidera actualmente la liga y que está dirigido por el técnico italiano Simone Inzaghi, donde jugará hasta junio de 2027.

El atacante, ganador del Balón de Oro en 2022 y exreferente del Real Madrid, pone así fin a su etapa en el Al Ittihad, equipo al que llegó en 2023. Su salida se produce en medio de desacuerdos relacionados con la renovación de su contrato, según ha confirmado la entidad que lo incorpora.

Karim Benzema is officially Hilali ✍️ pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

A sus 38 años, Benzema firmará un vínculo de un año y medio con su nuevo club. Durante su paso por el Al Ittihad disputó 83 encuentros oficiales, en los que anotó 54 goles y repartió 17 asistencias, contribuyendo además a la conquista del campeonato de liga y de la Copa en la temporada anterior.

En el Al-Hilal compartirá vestuario con futbolistas de primer nivel, entre ellos su compatriota Theo Hernández, el defensor senegalés Kalidou Koulibaly, reciente campeón de África, el delantero uruguayo Darwin Núñez y el atacante brasileño Malcom, con pasado en el Barcelona.