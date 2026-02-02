Lío en Arabia: Cristiano se niega a jugar con Al Nassr por culpa de Benzema

-

Cristiano Ronaldo fue la gran ausencia en el encuentro que disputó este lunes el Al Nassr frente al Al Riyadh, correspondiente a la liga saudí. El atacante portugués no solo se quedó fuera del once inicial, sino que tampoco figuró en la convocatoria. Aun así, su equipo logró imponerse por 1-0 como local gracias a un tanto de Sadio Mané.

OTRAS NOTICIAS: Ter Stegen se vuelve a lesionar y peligra el Mundial 2026

Según informó el diario portugués A Bola, la decisión de CR7 estaría relacionada con su malestar hacia la política deportiva del club, especialmente en lo referente a la gestión económica del Fondo de Inversión Pública saudí, que, a su juicio, ha favorecido a otras entidades del campeonato como el Al Hilal.

Diversos medios de la región señalan que el delantero considera insuficiente el esfuerzo inversor realizado por el Al Nassr, que en el último mercado de invierno únicamente incorporó al joven mediocampista iraquí Haydeer Abdulkareem, de 21 años. Esta situación contrasta con la del Al Hilal, que desde 2023 ha desembolsado alrededor de 624 millones de euros en fichajes, frente a los 409 millones invertidos por el club de Riad donde milita Ronaldo.

Job handled. Eyes forward. pic.twitter.com/gwLlJyFq2E — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 2, 2026

El descontento del futbolista también se habría intensificado por las informaciones surgidas recientemente sobre un posible traspaso de Karim Benzema al Al Hilal. El conjunto azul lidera actualmente la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el Al Nassr, lo que añade más tensión al escenario competitivo.

De acuerdo con A Bola, Ronaldo habría trasladado a la directiva su oposición a la llegada de su excompañero del Real Madrid, al considerar que una operación de ese calibre alteraría el equilibrio de la liga. Aunque Benzema tenía avanzadas las negociaciones para cerrar su incorporación, la postura del portugués podría haber frenado la operación.