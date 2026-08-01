¡Sin sobrevivientes! Cae avioneta con turistas en el sur de Perú

Al menos 13 personas murieron en la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nasca.
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Una avioneta que transportaba turistas con el objetivo de observar las Líneas de Nazca, en el sur de Perú se desplomó y dejó como saldo por lo menos 13 fallecidos, reportó la Agence France Press (AFP).
La tragedia ocurrió después de las 13H00 locales tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima, indicó el mayor de la policía Jorge Andrade.
"Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade sin precisar la identidad de los fallecidos. Tampoco dio detalles de los motivos del accidente y agregó que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro.
En el lugar, bomberos y policía trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook.
Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.
Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejo 7 muertos entre ellos dos chilenos y tres holandeses.
En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.