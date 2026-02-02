Autoridades afirman que 1.7 millones de niños inician clases en el sector público

-

Los menores recibirán alimentación y tendrán a su disposición un programa de salud escolar.

Durante el acto de inauguración del ciclo escolar 2026 en San Antonio Serchil, San Marcos, las autoridades aseguraron que al menos 1,700,000 menores son los que regresan a las aulas durante febrero.

La información fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo, quien en compañía de la vicepresidente Karin Herrera y la ministra de Educación Anabella Giracca, inauguraron el ciclo escolar de este año en el sector público.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que 1.7 millones de niños regresan a clases y que durante su gestión se habilitaron 524 institutos de nivel básico y diversificado que este año recibirán a 25 mil jóvenes.

"¿Qué quiere decir eso? Que hay 524 lugares del país, pueblos, aldeas, donde no había escuelas diversificadas y los niños no podían seguir estudiando. Van a poder continuar la educación y van a venir más", aseguró Arévalo.

El mandatario agregó que para el inició de este año el Ministerio de Educación contrató a 28 mil maestros "que han decidido dedicar su vida para mejorar la educación de todos los niños y las niñas de Guatemala".

El mandatario también señaló que al inicio de su gestión recibieron instalaciones "prácticamente en ruinas, sucias y descuidadas" y en dos años de gestión han logrado remozar más de 22 mil escuelas.

Los menores recibirán alimentación y podrán recibir atención médica en caso de emergencias. (Foto: SCSP / Soy502)

Por último, el mandatario destacó que el Programa de Alimentación Escolar se implementará y velará para que los niños "puedan tener acceso a una refacción nutritiva y adecuada para su edad".

En paralelo se implementará también el Programa de Salud Escolar que "brinda atención médica para prevenir y curar enfermedades y para atender cualquier emergencia que ocurra".

El mandatario también destacó el trabajo que se hace para que la educación sea una herramienta que mejore la calidad de vida de los niños.