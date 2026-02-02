¡Bien emponchados! Así llegaron a la escuela los niños en su primer día de clases

Los niños regresaron a sus clases este lunes, pero esta vez, lo hicieron bien abrigados debido a las bajas temperaturas y fuerte viento.
Este lunes 2 de febrero, marcado por una temperatura de 8 grados con sensación térmica de 2 grados, arrancó el ciclo escolar en el sector público.
Cientos de niños regresaron a sus clases para iniciar un nuevo año escolar.
Esta vez, lo hicieron bien abrigados debido al intenso frío que está afectando al territorio nacional.
Sin embargo, muchos se mostraron entusiasmados y con muchas ganas de aprender.
De acuerdo con el calendario aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 4817-2025, desde el 16 de enero se reabrieron las inscripciones de estudiantes en el Sistema de Registros Educativos (SIRE), lo que permitió a los centros educativos públicos actualizar datos, así como registrar adecuaciones curriculares correspondientes al ciclo lectivo anterior.
Además, desde el 27 de enero, los docentes del sector público se reincorporaron a los establecimientos educativos.