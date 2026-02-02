-

Los niños regresaron a sus clases este lunes, pero esta vez, lo hicieron bien abrigados debido a las bajas temperaturas y fuerte viento.

Este lunes 2 de febrero, marcado por una temperatura de 8 grados con sensación térmica de 2 grados, arrancó el ciclo escolar en el sector público.

Cientos de niños regresaron a sus clases para iniciar un nuevo año escolar.

¡Con mucho frío! Así arrancó el ciclo escolar en el sector público este lunes



Esta vez, lo hicieron bien abrigados debido al intenso frío que está afectando al territorio nacional.

Sin embargo, muchos se mostraron entusiasmados y con muchas ganas de aprender.

¡Bien emponchados! Así llegaron a la escuela los niños en su primer día de clases



De acuerdo con el calendario aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 4817-2025, desde el 16 de enero se reabrieron las inscripciones de estudiantes en el Sistema de Registros Educativos (SIRE), lo que permitió a los centros educativos públicos actualizar datos, así como registrar adecuaciones curriculares correspondientes al ciclo lectivo anterior.

Además, desde el 27 de enero, los docentes del sector público se reincorporaron a los establecimientos educativos.