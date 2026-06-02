Localizan sin vida a hombre que llevaba días de estar desaparecido

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El cuerpo de la víctima presentaba múltiples traumas.

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La búsqueda de un hombre terminó en tragedia, luego de que fuera localizado sin vida en el fondo de un barranco de aproximadamente 500 metros de profundidad en un sector de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

La víctima fue identificada como Daniel López, de 40 años, originario del cantón San Rafael de la misma aldea.

(Foto: Josué Ardeano)

Según indicó un familia, López llevaba varios días desaparecido, situación que mantenía preocupados a sus seres queridos y vecinos, quienes esperaban encontrarlo con vida.

El cuerpo presentaba múltiples traumas y fue recuperado tras una compleja labor realizada por elementos de los Bomberos Municipales Departamentales. Debido a la profundidad del barranco y las condiciones del terreno, las tareas de recuperación se prolongaron durante varias horas.

(Foto: Josué Ardeano)

De acuerdo a los socorristas, "fue necesario utilizar equipo especializado y técnicas de rescate vertical para lograr extraer el cuerpo".

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.