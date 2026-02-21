Siete de los aspirantes a la CC por el Congreso y Presidencia buscan su reelección

-

Al menos 7 postulantes que presentaron su expediente para magistrado titular y suplente de la CC por el Congreso y la Presidencia de la República, actualmente cuentan con una magistratura en la alta corte constitucional, o bien esperan regresar.

OTRAS NOTICIAS: Listado final de aspirantes para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

Tras finalizar la recepción de expedientes para la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031, en el Congreso como en la Presidencia de la República, al menos 7 postulantes, no sólo buscan continuar en el cargo, sino también regresar al máximo órgano en materia constitucional.

Entre los magistrados actuales con esta intención sobresalen los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá, quienes presentaron su expediente en el Legislativo.

Mientras que los magistrados suplentes con esa misma pretensión son Walter Paulino Jiménez Texaj, Luis Alfonso Rosales y Rony Eulalio López Contreras.

La postulación de Jiménez Texaj, aparece en la lista de aspirantes del Congreso de la República y de la Presidencia, respectivamente.

Además, resalta su participación en el proceso de elección del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC), en el que también figuró el nombre de la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus, así como de la exmagistrada de la CC, María de los Ángeles Araujo Bohr, que al no ser electa por el CSU, se postuló por el Congreso de la República.

Mientras que entre los magistrados que quieren regresar, sobresale Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la exmagistrada suplente, María de los Ángeles Araujo Bohr.

Duarte Barrera, pese a que fue electo en el 2015 como magistrado titular de la CC por el Congreso de la República, el pleno de magistrado de la CC resolvió separarlo del cargo.

La CC es el máximo organismo en materia constitucional. (Foto: Archivo/Soy502)

Trayectoria

El magistrado con mayor tiempo en este cargo es el actual magistrado titular Roberto Molina Barreto, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Molina Barreto llegó a la CC en el 2006 nombrado por el entonces presidente de la República, Oscar Berger Perdomo, ausentándose únicamente durante el 2016-2020.

Después de un período corto, su retorno a como magistrado se dio luego de que sustituyera en el cargo al exmagistrado Neftali Aldana, quien debió dejar la silla en la CC por sufrir quebrantos de salud. Esto se dio para concluir el período.

Por su parte, la magistrada titular Dina Josefína Ochoa Escribá, en representación del Congreso de la República, al igual que el magistrado suplente Luis Alfonso Rosales Marroquín.

La exmagistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr, también llegó a la CC por el Congreso de la República.

El magistrado suplente de la CC, Rony Eulalio López Contreras, en el 2021 fue electo por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Por último, María de los Ángeles Araujo Bohr, quien se desempeñó como magistrada suplente ante la CC, electa por el pleno de diputados del Congreso de la República durante la VII magistratura de la alta corte en materia constitucional.