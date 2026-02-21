Listado final de aspirantes para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

La Postuladora para Fiscal General y Jefe del MP recibió 59 expedientes, 19 más del segundo proceso del 2010 en el que se recepcionó 40 currículas.
Al cierre de la recepción de expedientes, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), registró un total de 59 aspirantes.
Entre las postulaciones que resaltan esta la del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, el Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, y el actual Secretario Contra la Corrupción del MP, Miguel Estuardo Ávila Vásquez.
Es de resaltar que el total de aspirantes que participarán en este proceso de postulación superó los anteriores eventos, pues en el 2010, en el primer proceso se recibieron 38 expedientes, y en segundo 40.
En el 2014, entregaron su curricula 30 profesionales, en el 2018 hubo incremento a 39, y en el 2022 se presentaron 26 postulantes.
Aunado a los postulantes anteriores, sobresalen tres de los seis nombres que integraron la nómina de candidatos a Fiscal General del 2022. Se trata de Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson y Nector Guilevaldo de León Ramírez.
Más aspirantes
A estos se añaden las actuales magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia Orellana, así como el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo. Este último también participó en el proceso de elección de magistrado titular y suplente para Corte de Constitucionalidad (CC), recién finalizado por la Universidad de Carlos (USAC).
Además, se apersonaron algunos personajes que laboraron en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como es el caso de Gladys Verónica Ponce Mejicanos, Shayne Ochaeta.
A este grupo agrega a la ex fiscal de narcoactividad del MP, Brenda Dery Muñoz Sánchez, quien en el 2018 figuró en la nómina de candidatos a Fiscal General que le fuer presentada al entonces presidente de la República, Jimmy Morales.
También, destaca la presencia de exfuncionarios, como lo fue Paolo Rubén Similox Valiente, ex viceministro de Desarrollo Social durante la administración de Carlos Velásquez Monge, en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y Oscar Migue Dávila, director de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. Este último participó en el proceso de postulación para Fiscal del 2022.
En este grupo, resalta la participación de Julio Rivera Clavería, ex ministro de Gobernación, y candidato presidencial en el anterior proceso electoral de 2023 por el partido político, Mi familia.
Fiscales
Mientras que, en la lista de postulantes, resaltan la postulación de profesionales con trayectoria en el ente investigador. Entre estos se mencionan a Zoila Tatiana Morales Baldizón, quien se desempeñó en varias fiscalías como Contra la Corrupción, Metropolitana, De Derechos Humanos y Sociedad Civil.
Edgar Miguel Morales Santos, ha laborado más de 20 años en el MP, ocupando cargos importantes como el desempeñado en la Dirección de Análisis Criminal.
También, Carlos Alberto García Alvarado, cuya trayectoria en el MP la ha desarrollado en Fiscalías Distritales como lo es Izabal y Petén, y Zuly Claudete Merlos Moya, Fiscal Regional en las Verapaces.
Este es el listado de los participantes:
Mynor Francisco Hernández Castillo
Juan Luis Polanco Santizo
Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
Walter Brenner Vásquez
Gabriel Estuardo García Luna
Henry Alejandro Elías Wilson
Brenner Israel Ronaldo López de León
Marco Antonio Cortés Sis
Edgar Miguel Morales Santos
Mynor Eduardo González Méndez
Marlon Orlando Ordoñez Cordón
Jaime Eduardo Tecú
Blanca Alfaro
Gladys Verónica Ponce Mejicanos
Zoila Tatiana Morales Baldizón
Paolo Rubén Similox Valiente
Néctor Guilebaldo León Ramírez
Carlos Alberto García Alvarado
Sully Claudet Merlos Moya
Thelma Shayne Ochaeta Argueta
Ana Karina Méndez Vielman
José Manuel Quinto Martínez
Ariel Guerra Guzmán
Carlos Humberto Rivera Carrillo
Wilder Gerardo Enríquez Jocol
Liseth Gramajo Trampe
Lissy Cristina Guerra Aguirre
Brenda Dery Muñoz
Raúl Estuardo López Rodríguez
Amílcar Enrique Colindres Hernández
Esteban Emanuel Zelada Flores
Irma Elizabeth Palencia Orellana
Erick Osberto López Orozco
Sandra Elizabeth Acan Guerra
Consuelo Porras
Oscar Miguel Dávila Mejicanos