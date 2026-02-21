Listado final de aspirantes para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

-

La Postuladora para Fiscal General y Jefe del MP recibió 59 expedientes, 19 más del segundo proceso del 2010 en el que se recepcionó 40 currículas.

Al cierre de la recepción de expedientes, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), registró un total de 59 aspirantes.

Entre las postulaciones que resaltan esta la del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, el Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, y el actual Secretario Contra la Corrupción del MP, Miguel Estuardo Ávila Vásquez.

Es de resaltar que el total de aspirantes que participarán en este proceso de postulación superó los anteriores eventos, pues en el 2010, en el primer proceso se recibieron 38 expedientes, y en segundo 40.

En el 2014, entregaron su curricula 30 profesionales, en el 2018 hubo incremento a 39, y en el 2022 se presentaron 26 postulantes.

Aunado a los postulantes anteriores, sobresalen tres de los seis nombres que integraron la nómina de candidatos a Fiscal General del 2022. Se trata de Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson y Nector Guilevaldo de León Ramírez.

Más aspirantes

A estos se añaden las actuales magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia Orellana, así como el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo. Este último también participó en el proceso de elección de magistrado titular y suplente para Corte de Constitucionalidad (CC), recién finalizado por la Universidad de Carlos (USAC).

Además, se apersonaron algunos personajes que laboraron en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como es el caso de Gladys Verónica Ponce Mejicanos, Shayne Ochaeta.

A este grupo agrega a la ex fiscal de narcoactividad del MP, Brenda Dery Muñoz Sánchez, quien en el 2018 figuró en la nómina de candidatos a Fiscal General que le fuer presentada al entonces presidente de la República, Jimmy Morales.

También, destaca la presencia de exfuncionarios, como lo fue Paolo Rubén Similox Valiente, ex viceministro de Desarrollo Social durante la administración de Carlos Velásquez Monge, en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y Oscar Migue Dávila, director de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. Este último participó en el proceso de postulación para Fiscal del 2022.

En este grupo, resalta la participación de Julio Rivera Clavería, ex ministro de Gobernación, y candidato presidencial en el anterior proceso electoral de 2023 por el partido político, Mi familia.

Fiscales

Mientras que, en la lista de postulantes, resaltan la postulación de profesionales con trayectoria en el ente investigador. Entre estos se mencionan a Zoila Tatiana Morales Baldizón, quien se desempeñó en varias fiscalías como Contra la Corrupción, Metropolitana, De Derechos Humanos y Sociedad Civil.

Edgar Miguel Morales Santos, ha laborado más de 20 años en el MP, ocupando cargos importantes como el desempeñado en la Dirección de Análisis Criminal.

También, Carlos Alberto García Alvarado, cuya trayectoria en el MP la ha desarrollado en Fiscalías Distritales como lo es Izabal y Petén, y Zuly Claudete Merlos Moya, Fiscal Regional en las Verapaces.

Este es el listado de los participantes:

Mynor Francisco Hernández Castillo

Mynor Francisco Hernández Castillo. (Foto: Guatemala Visible)

Juan Luis Polanco Santizo

Juan Luis Polanco Santizo. (Foto: Guatemala Visible)

Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

Walfred Orlando Rodríguez Tórtola. (Foto: Guatemala Visible)

Walter Brenner Vásquez

Walter Brenner Vásquez. (Foto: Wilder López / Soy502)

Gabriel Estuardo García Luna

Gabriel Estuardo García Luna. (Foto: Wilder López / Soy502)

Henry Alejandro Elías Wilson

Henry Alejandro Elías Wilson. (Foto: Wilder López / Soy502)

Brenner Israel Ronaldo López de León

Brenner Israel Ronaldo López de León. (Foto: Wilder López / Soy502)

Marco Antonio Cortés Sis

Marco Antonio Cortés Sis. (Foto: Wilder López / Soy502)

Edgar Miguel Morales Santos

Edgar Miguel Morales Santos. (Foto: Wilder López / Soy502)

Mynor Eduardo González Méndez

Mynor Eduardo González Méndez. (Foto: Wilder López / Soy502)

Marlon Orlando Ordoñez Cordón

Marlon Orlando Ordoñez Cordón. (Foto: Wilder López / Soy502)

Jaime Eduardo Tecú

Jaime Eduardo Tecú. (Foto: Wilder López/ Soy502)

Blanca Alfaro

Blanca Alfaro. (Foto: Wilder López / Soy502)

Gladys Verónica Ponce Mejicanos

Gladys Verónica Ponce Mejicanos. (Foto: Wilder López / Soy502)

Zoila Tatiana Morales Baldizón

Zoila Tatiana Morales Baldizón. (Foto: Wilder López / Soy502)

Paolo Rubén Similox Valiente

Paolo Rubén Similox Valiente. (Foto: Wilder López / Soy502)

Néctor Guilebaldo León Ramírez

Néctor Guilebaldo León Ramírez. (Foto: Wilder López / Soy502)

Carlos Alberto García Alvarado

Carlos Alberto García Alvarado. (Foto: Wilder López / Soy502)

Sully Claudet Merlos Moya

Sully Claudet Merlos Moya. (Foto: Wilder López / Soy502)

Thelma Shayne Ochaeta Argueta

Thelma Shayne Ochaeta Argueta. (Foto: Wilder López /Soy502)

Ana Karina Méndez Vielman

Ana Karina Méndez Vielman. (Foto: Wilder López / Soy502)

José Manuel Quinto Martínez

José Manuel Quinto Martínez. (Foto: Wilder López / Soy502)

Ariel Guerra Guzmán

Ariel Guerra Guzmán. (Foto: Wilder López / Soy502)

Carlos Humberto Rivera Carrillo

Carlos Humberto Rivera Carrillo. (Foto: Wilder López / Soy502)

Wilder Gerardo Enríquez Jocol

Wilber Gerardo Enriquéz Jocol. (Foto: Wilder López/ Soy502)

Liseth Gramajo Trampe

Liseth Gramajo Trampe. (Foto: Wilder López / Soy502)

Lissy Cristina Guerra Aguirre

Lissy Cristina Guerra Aguirre. (Foto: Wilder López / Soy502)

Brenda Dery Muñoz

Brenda Dery Muñoz. (Foto: Wilder López / Soy502)

Raúl Estuardo López Rodríguez

Raúl Estuardo López Rodríguez. (Foto: Wilder López / Soy502)

Amílcar Enrique Colindres Hernández

Amílcar Enrique Colindres Hernández. (Foto: Wilder López / Soy502)

Esteban Emanuel Zelada Flores

Esteban Emanuel Zelada Flores. (Foto: Wilder López / Soy502)

Irma Elizabeth Palencia Orellana

Irma Elizabeth Palencia Orellana. (Foto: Wilder López / Soy502)

Erick Osberto López Orozco

Erick Osberto López Orozco. (Foto: Wilder López / Soy502)

Sandra Elizabeth Acan Guerra

Sandra Elizabeth Acan Guerra. (Foto: Wilder López / Soy502)

Consuelo Porras

Consuelo Porras. (Archivo/Soy502)

Oscar Miguel Dávila Mejicanos

Oscar Miguel Dávila Mejicanos. (Foto: Wilder López / Soy502)

Roberto Manuel Angel Flores Rivera

Roberto Manuel Angel Flores Rivera. (Foto: Wilder López / Soy502)

Nicolás Cutxil Güitz

Nicolás Cuxil. (Foto: Guatemala Visible)

César Augusto Dávila Aparicio

César Augusto Dávila. (Foto: Wilder López/Soy502)

Hugo Alfredo Bautista del Cid

Hugo Alfredo Bautista del Cid. (Foto: Wilder López/Soy502)

Walter Paulino Jiménez Texaj

Walter Paulino Jiménez Texaj. (Foto: Wilder López/Soy502)

Ronald Ochaeta

Ronald Ochaeta. (Foto: Wilder López/Soy502)

Mario David Aguilar Mijangos

Mario David Aguilar Mijangos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Mario René Espinoza Palacios

Mario René Espinoza Palacios. (Foto: Wilder López/Soy502)

Silvia Lucrecia Villalta Martínez

Silvia Lucrecia Villalta Martínez. (Foto: Wilder López/Soy502)

Fernando Linares Beltranena

Fernando Linares Beltranena. (Foto: Wilder López/Soy502)

Julio Rivera Clavería

Julio Rivera Clavería. (Foto: Wilder López/Soy502)

César Isacc Paez Reyes

César Isaac Paez Reyes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Edgar Antonio Raymundo García

Edgar Antonio Raymundo García. (Foto: Wilder López/Soy502)

Eliseo Rigoberto Francisco Quiñónez Villagrán

Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán. (Foto: Wilder López/Soy502)

Yasly Osmin Pastora Gutiérrez

Edward Rosalio Gómez García. (Foto: Wilder López/Soy502)

Álida Arana Vicente

Alida Arana Vicente. (Foto: Wilder López/Soy502)

Edward Rosalio Gómez García

Edward Rosalio Gómez García. (Foto: Wilder López/Soy502)

Miguel Estuardo Ávila Vásquez

Miguel Estuardo Ávila Vásquez. (Foto: Wilder López/Soy502)

Thomas Ramírez López

Thomás Ramírez López. (Foto: Guatemala Visible)

Marco Antonio Villeda Sandoval

Marco Antonio Villeda. (Foto: Wilder López/Soy502)

Beyla Estrada

Beyla Estrada. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Ricardo Aníbal Guzmán Loyo

Ricardo Aníbal Guzmán Loyo. (Foto: Guatemala Visible)

Julio Saavedra