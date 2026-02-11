Al Nassr gana en Turkmenistán sin Cristiano y sin sus figuras

El Al Nassr consiguió una valiosa victoria este miércoles en Turkmenistán tras imponerse por 0-1 al Arkadag en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo saudí logró el triunfo pese a no contar con varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, quien no viajó por decisión técnica.
El único tanto del partido lo anotó Al Hamdan, de 19 años, que dio la ventaja a los visitantes en territorio rival.
Además del delantero portugués, tampoco formaron parte de la convocatoria jugadores como Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez, Kingsley Coman y Sadio Mané. Mientras el resto del equipo competía fuera de casa, todos ellos permanecieron en Riad realizando sesiones de entrenamiento, tal como mostró el club en sus plataformas oficiales.
Cristiano Ronaldo tampoco había participado en los dos compromisos anteriores de la liga saudí. Según diversas informaciones, su ausencia respondía a una postura de protesta por lo que consideraba un trato preferencial hacia el Al Hilal por parte del Fondo de Inversión Pública, organismo encargado de la gestión de los clubes del país.
De acuerdo con medios árabes, esa situación ya habría quedado atrás. El atacante luso se habría reincorporado plenamente a la dinámica del grupo y su regreso a la competición estaría previsto para este sábado, cuando el Al Nassr visite al Al Fateh en la Saudi Pro League.