El actor Alain Delon pide eutanasia y difunde una carta de despedida

Alain Delon inició los trámites para el procedimiento de eutanasia en Suiza.

OTRAS NOTICIAS: Así fue la reacción de Mel Gibson al preguntarle sobre el golpe de Will Smith

El actor Alain Delon ha tomado la drástica decisión de poner fin a su vida de manera asistida.

A sus 86 años, el intérprete de películas como "La piscina", "A pleno sol" o "El gatopardo" le pidió a su hijo Anthony que inicie los trámites para solicitar su eutanasia en Suiza, país del que es ciudadano.

En Suiza el procedimiento de la muerte asistida es legal, por lo que solo le queda la aprobación de los trámites y podrá morir bajo su propia voluntad.

Delon había hablado sobre “el derecho a morir” en varias ocasiones, incluso en una de sus últimas entrevistas, concedida al medio suizo L’Ilustré, donde el actor se mostró claramente a favor de la eutanasia.

“Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal. Y también porque creo que es lo más lógico y natural”, dijo.

“Una persona tiene derecho a irse en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”.

Según relatan varios medios suizos, su cuerpo podría ser enterrado en su propia casa ya que tiene un cementerio donde descansan los 45 perros que han vivido con él.

Tras hacerse pública la petición de la eutanasia, el actor difundido una breve carta de despedida en sus redes sociales.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Alain Delon”, escribió.

¿Por qué quiere la eutanasia?

Alain Delon padece las secuelas de un doble ictus cerebral que sufrió en 2019. Y por otro lado, la noticia llega un año después de que su exesposa, la actriz Nathalie Delon (antes Francine Casanovas), falleciera a causa de un cáncer de páncreas.

A pesar de que su matrimonio solo duró cuatro años, Alain siempre se ha referido a Nathalie como la mujer y el amor de su vida.