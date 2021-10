Los alarmantes hallazgos en el set de "Rust"

Lo que más alarmó a los detectives es que la pistola que mató Hutchins había sido utilizada por los miembros del equipo fuera del set “para divertirse”, en una práctica de tiro.

Entre los hallazgos recientes de los investigadores de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins resaltan las graves fallas en las medidas de seguridad para el manejo de este tipo de dispositivos. Causó preocupación que la pistola que mató Hutchins había sido utilizada por los miembros del equipo fuera del set “para divertirse” posiblemente para la práctica de tiro.

Fuentes informaron a los detectives que el arma fue disparada en reuniones fuera de horario, lo cual podría explicar cómo una munición real terminó en la cámara del arma. La Policía encontró munición real y cartuchos de fogueo almacenados en la misma zona.

Antes de que Baldwin apretara el gatillo, hiriendo mortalmente a Hutchins, el arma pasó por las manos de otras dos personas en el set: la jefa de armas y un ayudante de dirección. Los detectives señalaron que la jefa de armas Hannah Gutiérrez había colocado tres pistolas para usar en la película en un automóvil gris.

Luego el ayudante de dirección Dave Halls tomó una y se la llevó a Baldwin, afirmándole que la pistola no contenía balas reales. Algunos testigos aseguran que el doble de Baldwin había disparado dos veces el 16 de octubre con un arma que le habían dicho que estaba descargada y estos abandonaron la producción por considerar las condiciones deficientes.

La jefa de armas, semanas antes de la tragedia, había admitido que no estaba segura de estar preparada para el trabajo. Mientras que cuando ocurrió la tragedia, testigos describieron la reacción atormentada de Baldwin: ”¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar? ¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?”, repetía desesperado tras haber detonado la pistola que acabó con la vida de Hutchins.