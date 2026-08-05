Alas de Esperanza, transformando la vida de niños con cáncer

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Fundación Erick Quiroa Alas por un Sueño invita a las familias guatemaltecas a participar en la primera edición de la Carrera Alas de Esperanza 2026, la cual se estará llevando a cabo gracias al apoyo de Bantrab y Soy502.

La carrera será el domingo 4 de octubre del 2026, arrancando a las 8:00 de la mañana, con salida y meta en el Circuito Obelisco, Avenida Reforma, ofreciendo dos categorías para participar 5K y 10K, dentro de un ambiente totalmente familiar, donde las mascotas también pueden unirse a este evento.

Las inscripciones se abren el 6 de agosto, el donativo para participar es de Q125 por persona y Q25 las mascotas, el precio incluye un kit oficial con playera, número, medalla de participación, mochila y productos de patrocinadores. Las mascotas recibirán una bandana conmemorativa.

El pago de inscripción se realiza en cualquier agencia de Bantrab, indicando el Colector 115-Carrera Alas de Esperanza.

Playeras de la Carrera Alas de Esperanza. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Los fondos recaudados con las inscripciones serán utilizados para fortalecer los programas de la Fundación Erick Quiroa, parte de su labor es cumplir los sueños de los niños con cáncer, creando momentos de alegría y solidaridad que fortalecen emocionalmente a los pequeños como a sus familias, durante el tratamiento.

También irán destinados a seguir el funcionamiento del Hogar Erick Quiroa, un espacio que brinda un espacio seguro a 12 familias, simultáneamente. Brindándole al padre de familia y al niño en tratamiento hospedaje, alimentación y acompañamiento totalmente gratuito.

Cada mes, el hogar recibe entre 30 y 40 familias provenientes de Cobán, Quiché, Chiquimula, Jalapa, entre otros departamentos. Muchas de ellas enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica y deben recorrer largas distancias para acceder al tratamiento oncológico de sus hijos en la Ciudad Capital.

Por lo tanto, gracias a la labor de la fundación, estas familias pueden permanecer cerca de los hospitales durante el tratamiento sin preocuparse por los costos de hospedaje y alimentación, reduciendo el riesgo de que los niños abandonen sus tratamientos por la falta de recursos económicos.

“ En Bantrab tenemos un compromiso con los guatemaltecos de llevar bienestar a través del deporte y mejor aún si podemos transformar la vida de familias y niños en Guatemala ” Jesús Pineda , gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

Como parte de la experiencia, el sábado 3 de octubre se realizará la entrega de kits durante la Expo del Corredor en el Salón de Eventos del Zoológico La Aurora, zona 13.

El día de la carrera, los participantes podrán visitar la zona Pizza Party en Plaza Quo, zona 4, un espacio de convivencia familiar que contará con la participación de Dude's Pizzeria y la presentación especial de las Tortugas Ninjas.