Así puedes evitar problemas legales por homónimos en Guatemala

-

Aprende cómo limpiar homónimos ante la PNC de Guatemala de forma digital o presencial. Evita confusiones en tus antecedentes policiales y realiza tus trámites legales y migratorios sin ningún contratiempo.

Compartir el mismo nombre y apellido con otra persona puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente si el homónimo tiene antecedentes policiales o procesos legales pendientes.

En Guatemala, esta situación suele provocar confusiones en los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), afectando trámites como antecedentes policiales, solvencias o incluso durante operativos de seguridad.

Es necesario tener una cuenta en https://pnc.gob.gt/comisaria-digital/. (Foto: Héctor Gómez)

Ante ello, la PNC cuenta con procedimientos para limpiar homónimos y evitar inconvenientes legales o administrativos.

La primera opción del proceso es a través de la Comisaría Digital de la PNC. Los interesados deben ingresar al portal oficial https://pnc.gob.gt/comisaria-digital/ y completar un formulario con sus datos personales.

Es necesario llenar todos los requisitos si se hace el trámite en línea. (Foto: Héctor Gómez)

Además, deberán adjuntar en formato PDF documentos como el Documento Personal de Identificación (DPI), certificación de nacimiento y constancia de carencia de antecedentes. Las autoridades recomiendan escanear los documentos por ambos lados.

El sistema solicitará crear una cuenta si el usuario no posee una previamente. Posteriormente, las actualizaciones del trámite serán enviadas al correo electrónico registrado.

Para hacerlo de forma personal se debe de visitar la 19 avenida 11-00, zona 6. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Gestión presencial

La segunda alternativa es efectuar el procedimiento de forma presencial ante la PNC. El trámite es gratuito, excepto los costos relacionados con certificaciones y constancias requeridas.

Para ello, el solicitante debe presentar una carta dirigida al jefe del Gabinete Criminalístico, firmada personalmente o por un notario, incluyendo dirección y número telefónico.

También deberá entregar: Fotocopia ampliada del DPI, certificado de nacimiento reciente emitido por el Renap, constancias recientes de antecedentes penales y policiales.

Asimismo, boletas de rehabilitación, si corresponde, documento original del juzgado que conoció el caso del homónimo, indicando la resolución final y confirmando que no existen recursos pendientes.

Un homónimo es alguien que comparte tus mismos nombres y apellidos. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Inconvenientes al viajar

Los homónimos también pueden ocasionar problemas migratorios al momento de salir del país.

Para evitar estas complicaciones, las autoridades recomiendan gestionar una Constancia de Homónimos en el Registro Nacional de las Personas (Renap), documento que incluye código QR, Código Único de Identificación (CUI), fotografía y datos de los padres para diferenciar plenamente a la persona de su homónimo.

El costo aproximado del trámite es de Q25 y se requiere presentar DPI y certificado de nacimiento reciente.

Con esta documentación, el usuario podrá acudir al Instituto Guatemalteco de Migración para actualizar su expediente y solicitar la aclaración correspondiente en el sistema.