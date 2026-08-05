Juventus vence al Chelsea en pretemporada y agrava el mal momento de Xabi Alonso

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La Juventus se quedó con el duelo de pretemporada ante el Chelsea al imponerse 1-0 este miércoles en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

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Este resultado dejó a los dirigidos por Xabi Alonso, con su segunda derrota consecutiva durante la gira de preparación.

El único gol del encuentro llegó al minuto 68 por medio del kosovar Edon Zhegrova, quien sacó un potente zurdazo desde la frontal del área que se coló en el ángulo de la portería defendida por el belga Mike Penders.

Tras el tanto, la vecchia signora mostró solidez defensiva y logró contener los intentos del Chelsea, que no encontró la forma de igualar el marcador pese a mover el banquillo en la recta final del compromiso.

Para los londinenses fue un nuevo tropiezo, luego de la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Tottenham, por lo que el exentrenador del Real Madrid continúa en busca de mejores sensaciones antes del inicio de la temporada oficial.

FT | Un gol di Zhegrova ci regala un altro successo in amichevole ⚪️⚫️ @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/a2B2Mb4u1X — JuventusFC (@juventusfc) August 5, 2026

El duelo de fogueo también marcó el debut del delantero Danny Welbeck con la camiseta del conjunto inglés y el regreso de Mykhailo Mudryk tras casi dos años de ausencia.

El extremo ucraniano ingresó al minuto 82, luego de recibir autorización para volver a competir tras cumplir la sanción derivada de un caso de dopaje.

Alonso's post-match take...



'Emotional' Mudryk return

➡️ Palmer and Colwill absences — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2026

Además, los nuevos fichajes Marco Palestra y Geovany Quenda sumaron sus primeros minutos con los blues, mientras que la vecchia signora encontró en el ingreso del turco Kenan Yildiz un impulso para mantener el control del partido y asegurar la victoria.

*Con información de agencias