La construcción del Puente Belice II iniciará en el 17 de agosto

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El Ministerio de Comunicaciones anunció que la construcción del Puente Belice II iniciará la segunda semana de agosto tras solucionar diversos inconvenientes técnicos y administrativos.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que el proyecto del Puente Belice II entró en su fase final de preparación y que el inicio de los trabajos está previsto para el 17 de agosto, una vez concluyan las gestiones administrativas, financieras y los análisis técnicos pendientes.

Además, durante la conferencia de La Ronda de este miércoles 5 de agosto, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, explicó que, al revisar el proyecto, el Ministerio detectó varios obstáculos técnicos, entre ellos la necesidad de mover postes del tendido eléctrico, conflictos relacionados con el derecho de vía y la adquisición de terrenos privados que implicaban construir infraestructura adicional como compensación.

La ministra Norma Zea afirmó en conferencia de prensa que la estrategia de ejecución fue replanteada para evitar la paralización de la obra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asimismo, indicó que el CIV sostuvo reuniones con la empresa contratista para rediseñar parte de la ejecución y encontrar una alternativa que permitiera reducir esos inconvenientes.

Según Zea, la nueva ruta permitirá evitar el traslado de postes eléctricos, disminuir la necesidad de adquirir terrenos adicionales, reducir la invasión de propiedades privadas y aumentar la capacidad estructural del proyecto.

Construcción del puente principal

La ministra señaló que el proyecto completo contempla cerca de cuatro kilómetros de infraestructura vial, integrada por el puente principal, accesos, intersecciones, distribuidores y más de un centenar de estructuras menores.

Sin embargo, explicó que el CIV decidió comenzar por el puente principal para que esta estructura quede terminada durante la administración del presidente Bernardo Arévalo y que también se construyan las intersecciones necesarias para que pueda entrar en funcionamiento.

El Ministerio de Comunicaciones anunció que la construcción del Puente Belice II iniciará la segunda semana de agosto. pic.twitter.com/TMv6m5Hhie — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) August 5, 2026

Añadió que, de acuerdo con las estimaciones de la empresa constructora, es posible ejecutar más del 60 % del proyecto durante la actual gestión de gobierno.