Allan Márquez se cuelga la presea de plata en rifle de aire 10 metros para Guatemala

Guatemala sigue consiguiendo medallas en tiro deportivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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El guatemalteco Allan Márquez tuvo una destacada actuación este miércoles al conquistar la medalla de plata en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Márquez avanzó hasta la final y peleó por el título, pero fue superado por el mexicano Edson Ramírez, quien se quedó con la medalla de oro. El colombiano Iván López completó el podio con la presea de bronce.
Tras la competencia, la Federación Nacional de Tiro destacó el desempeño del atleta nacional. "Su esfuerzo, disciplina y dedicación son reflejo del alto nivel del tiro deportivo guatemalteco", señaló la entidad en un comunicado.
La medalla de Allan Márquez se suma a la destacada jornada que vive el tiro deportivo guatemalteco en Santo Domingo 2026, una disciplina que continúa respondiendo con resultados positivos.