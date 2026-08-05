Juez ordena reparación digna para exdiputados del caso Asalto al MSPAS

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Durante la audiencia del caso Asalto al Ministerio de Salud, la PGN exigió disculpas públicas y la devolución de montos monetarios a los implicados.

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El Tribunal de Mayor Riesgo D resolvió las medidas de reparación digna dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud y ordenó que el exdiputado Ronald Estuardo Arango pague Q101 mil 142.86 a favor del Estado, como reparación por los hechos por los que fue condenado.

La resolución, emitida por el tribunal presidido por el juez Fredy Aguilar, también establece que los exparlamentarios Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa deberán publicar una disculpa pública tanto en el Diario de Centro América como en un diario de mayor circulación nacional.

El Tribunal de Mayor Riesgo D resolvió las medidas de reparación digna dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud y ordenó que el exdiputado Ronald Estuardo Arango pague Q101 mil 142.86 a favor del Estado.

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Con esta decisión, el tribunal dio lugar a la solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) durante la audiencia de reparación digna.

Por su parte, el exdiputado Humberto Leonel Sosa aseguró que agotará todas las instancias legales para intentar revocar la condena aunque la pena impuesta es conmutable, no realizará ningún pago mientras el proceso continúe en las etapas de impugnación.

El exdiputado Humberto Leonel Sosa aseguró que agotará todas las instancias legales para intentar revocar la condena. pic.twitter.com/HJUwVEpoFm — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) August 5, 2026

Por su parte, Aracely Chavarría manifestó que también recurrirá a todas las instancias disponibles para demostrar su inocencia, mientras que Ronald Arango afirmó que buscará revocar la sentencia mediante los recursos legales correspondientes.

Aracely Chavarría manifestó que también recurrirá a todas las instancias disponibles para demostrar su inocencia.

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Los tres exdiputados fueron condenados previamente por el Tribunal de Mayor Riesgo D dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que el Ministerio Público (MP) los acusó de utilizar su investidura para gestionar plazas laborales en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a favor de personas recomendadas.

En la sentencia, el tribunal impuso a Aracely Chavarría una pena de 7 años y 11 meses de prisión inconmutable por el delito de tráfico de influencias en forma continuada. Ronald Arango fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión por el mismo delito.

Aracely Chavarría manifestó que también recurrirá a todas las instancias disponibles para demostrar su inocencia.

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En el caso de Humberto Leonel Sosa, fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión conmutable, a razón de Q100 por cada día de la pena que deje de cumplir.

Además, los tres exlegisladores fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.