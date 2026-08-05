Equipo femenino de rifle de aire conquista el bronce para Guatemala

El tiro deportivo continúa aportando alegrías a nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Este miércoles, el equipo femenino de rifle de aire a 10 metros conquistó la medalla de bronce en la prueba por equipos.
La delegación integrada por Jazmine Matta, Elizabeth Rivas y Carmen Tiul completó una destacada actuación para asegurar un lugar en el podio y sumar una nueva presea para la Azul y Blanco.
La medalla de oro fue para México, mientras que Cuba se quedó con la plata.
Con este resultado, el tiro deportivo ratifica su protagonismo en tierras dominicanas, al consolidarse como una de las disciplinas que más medallas le ha aportado a nuestra delegación.