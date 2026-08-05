¡Vetado y denunciado! Mario Cimarro, de Pasión de Gavilanes, acusado por su esposa

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Bronislava Gregušová reveló que sufrió violencia doméstica por parte de su esposo, Mario Cimarro, actor de "Pasión de Gavilanes" por ello decidió regresar a su país.

La modelo Bronislava Gregušová informó que se encuentra en Eslovaquia junto a su hija Briana, luego de que un tribunal autorizara su vieje en medio de su proceso de divorcio contra su esposo Mario Cimarro, actor reconocido por su participación en la telenovela "Pasión de Gavilanes".

La pareja está en proceso de divorcio.

Gregušová compartió una historia informando que está a punto de iniciar una nueva vida y que se encuentra "a salvo".

"Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!", apuntó.

El actor es famoso por Pasión de Gavilanes.

La separación de Cimarro y Gregušová

La pareja se casó en 2022, en Las Vegas. En 2023 presentaron a su bebé. Sin embargo, desde 2025 la pareja dejó de compartir fotografías juntos. Medios especializados, afirmaron que Gregušová presentó denuncias por supuesta violencia doméstica.

El actor ha sido denunciado por problemático en algunos sets de televisión. Foto: Instagram.

El actor ya había sido señalado por violencia en el trabajo, según Harry Geithner, en el rodaje de "La Traición", era difícil de tratar y convertía el set en "un infierno".

Vetado de Telemundo

Cimarro denunció recientemente que lleva casi cinco años vetado por Telemundo. En un video compartido en sus redes sociales, denunció a la cadena estadounidense tras su participación en "Pasión de Gavilanes 2".

"Pues sí, ya van a ser cinco años desde que terminamos esa aberración de PDG 2 y Telemundo no me deja trabajar en ninguna parte", afirmó.