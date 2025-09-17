Alcaldes piden al Ejecutivo que sancione ley que favorece a Codedes

-

La petición formal al presidente Arévalo formulada por más de 300 alcaldes, para que proceda a la sanción de la ley que favorece a los Codedes, llegó esta mañana a la Secretaría General.

Más de 200 alcaldes se reunieron en la zona 1 capitalina este miércoles y se enfilaron por el Paseo de la Sexta Avenida para llegar a las instalaciones de la Secretaría General de la Presidencia, esto con el objetivo de entregar un oficio en el cual piden al presidente Bernardo Arévalo, sancionar el Decreto 7-2025.

Los alcaldes encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) Sebastián Siero, se reunieron previo a la marcha para resolver dudas sobre dicho decreto, el cual permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) ejecutar obras no finalizadas al próximo año de su aprobación.

Posteriormente, recorrieron parte del Paseo de la Sexta Avenida hasta dirigirse a la Secretaría General de la Presidencia, en donde entregaron el oficio.

Los alcaldes, encabezados por Sebastián Siero, presidente de la Anam, se enfilan por la sexta avenida de la zona 1. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Al salir, el alcalde Siero explicó que la carta que entregaron contiene el sentir de 305 jefes ediles, quiénes están interesados que las obras sean ejecutadas en sus territorios.

Agregó que individualmente ya habían entregado las cartas desde el viernes a la Secretaría para pedir que el presidente no vete el decreto 7-2025.

Piden reunión y sanción

"Esta ley viene a realmente solucionar un problema de fondo en la ejecución de productos del país, desde los Gobiernos anteriores, incluyendo este y los Gobiernos que están por venir, viene realmente a combatir la corrupción va a reducir los chantajes que recibimos todos los alcaldes", afirmó Siero.

Agregó que todos los mecanismos de transparencia como la Ley de Contrataciones del Estado y las funciones de la Contraloría General de Cuentas siguen intactos por lo que los fondos seguirán siendo auditados de la misma manera que se hace actualmente.

"La gran diferencia es que los fondos se van a mantener en las municipalidades para que se construyan las obras de los Codedes. No son las obras de los alcaldes ni del Ejecutivo", afirmó el alcalde.

El funcionario resaltó que la Ley lo que hace es que impide que los recursos de los Codedes vayan a un fondo común el cual calificó como "un hoyo negro" porque "al siguiente año no se sabe qué pasa con esos fondos".

Los jefes ediles, frente a las instalaciones de la Secretaría General de la Presidencia, ubicada a un costado del Palacio Nacional de la Cultura. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

El presidente de la Anam también precisó que en el oficio piden que el Presidente otorgue una audiencia para los 340 alcaldes para que los jefes ediles expliquen los problemas a los que se enfrentan actualmente y cómo la Ley podría ayudarlos.

Denuncia Amenazas

Siero mencionó que varios jefes ediles recibieron amenazas por parte de gobernadores para que no vinieran a la capital para pedir que se sancione el decreto.

"Hoy en la mañana se dio el caso que gobernadores de varios departamentos llamaron a los alcaldes para decirles que no se hicieran presentes, pero como ustedes pueden ver el municipalismo unido es más fuerte", declaró el jefe edil.

El presidente de la #Anam Sebastían Siero, acompañado de más de 200 alcaldes, entregaron un oficio al Ejecutivo para que el presidente sancione el Decreto 7-2025.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/MSObWnMR8V — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) September 17, 2025

Afirmó que los gobernadores habrían amenazado a los alcaldes indicándoles que se "atuvieran a las consecuencias" si venían a la capital a pedir que se sancione la ley ya que si lo hacían "habría repercusiones en sus fondos de Consejos de Desarrollo".

Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre las declaraciones del jefe edil y respondió lo siguiente: "Lastimosamente, el alcalde de Santa Catarina Pinula, se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país. Rechazamos categóricamente y lamentamos las irresponsables e infundadas declaraciones del alcalde".

Al respecto Siero calificó la respuesta como "una inmadures" y señaló que el Ejecutivo debería tomar en cuenta que "si hay más de 300 alcaldes diciendo que algo está mal lo correcto es reconocerlo y buscar una solución en consenso".

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo sigue sin tomar postura por la Ley que favorece a Codedes

Asimismo, descartó que se pongan alguna denuncia por las presiones de los gobernadores. "No estamos buscando denuncias, no queremos pelear, estamos acá en paz", afirmó.

También restó importancia al pronunciamiento del alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, quien se mostró en desacuerdo con las acciones que ha hecho la Anam.

Apoyarán a diputados

El presidente de la Anam, respaldado por los alcaldes, señaló que sí el presidente no sanciona la ley, acudirán al Congreso para pedirle a los diputados que anulen el veto presidencial.

Los jefes ediles afirman que si el Decreto es vetado apoyarán a los diputados para que la Ley entre en vigencia. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

"En esta carta le hacemos un llamado al presidente a que se ponga a la mano en la conciencia, que reconozca que esta Ley en realidad viene a combatir la corrupción y que la sancione", enfatizó el jefe edil.

Agregó que si el presidente Bernardo Arévalo la veta, los alcaldes acudirán al Congreso de la República el día en que la vuelvan a conocer para respaldar a los diputados y que se consigan más de los 107 votos necesarios para evitar el veto presidencial.

Aseguró que en ningún momento están pensando hacer disturbios o manifestaciones que alteren el orden público y pidió al presidente que lleve a cabo la sanción del Decreto.